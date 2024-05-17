Kocaeli'de 50 haneye Gönülden Gönüle ziyaretler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un sosyal devlet anlayışı ve ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ düsturu ile yola çıkarak geliştirdiği Gönülden Gönüle projesi kapsamında Vali Yardımcıları da gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu hafta da 5 ilçede ziyaret gerçekleştiren Vali Yardımcıları, Gönülden Gönüle Kapsamında 50 ailenin misafiri oldular, ihtiyaç ve talepleri yerinde incelediler. Vali Yardımcıları Ekrem Çalık Gebze'de, İsmail Gültekin Karamürsel'de, Mustafa Ayhan Çayırova'da, Ali Ada Derince ide, Şenol Kaya ise Dilovası ilçesinde ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Ziyaret ettikleri ailelerle yakından ilgilenen, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi noktasında yapılması gerekenlerin ivedilikle yapılacağını dile getiren Vali Yardımcıları ailelerin hayır dualarını aldı, Vali Seddar Yavuz’un selamlarını iletti. Ziyaretler esnasında karşılaştığı mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenerek onlarla hasbihal eden Vali Yardımcıları, çocuklara verdikleri hediyelerle de sevinçlerine ortak oldu.

Kaynak: Haber Merkezi