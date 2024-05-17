Gölcüklü kızlar finalde

UŞAK’TA FIRTINA GİBİ ESİYOR
Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, Uşak’ta Türkiye finallerinde fırtına gibi esiyor. Kavaklı Ortaokulu grubunda oynadığı ilk iki maçta Sinop ve Kahramanmaraş takımlarını aynı skorla 3-0 yendi. Grubunda son maçında geçen yılın Türkiye ikincisi İzmir takımı ile karşılaştı. Temsilcimiz, Damla Akçil (2) ve Derin Çimen’in attığı gollerle bu maçtan da 3-0 galip ayrıldı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Grubunu birinci sırada tamamlayan, Türkiye finallerinde ilk 4’e girmeyi garantileyen Gölcük Kavaklı Ortaokulu, cuma günü Kayseri Gazioğlu Ortaokulu ile finale çıkmak için karşılaştı. Temsilcimiz, maçtan Sena Cin, Derin Çimen, Asmin Şeker, Acenaz Yıldırım ve Asya Denkçioğlu'n’n attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Gölcük Kavaklı Ortaokulu, cumartesi günü 12.00'de Türkiye Şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.