Karamürsel’de Liseler Arası Müzik Yarışması

Gençleri sanata yönlendirmek ve kendilerine olan güvenlerini arttırmaya destek olmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması, Karamürsel Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER, KEYİFLİ ŞARKILAR
Yarışmaya Karamürsel Birey Koleji, Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karamürsel Çözüm Akademi ve Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım gösterdi. Birbirinden başarılı ve yetenekli öğrencilerin yaklaşık 2 saat süren performansları alkışları topladı. Etkinliği izleyenler gençlerin söyledikleri şarkılara hep birlikte eşlik ettiler.
Karamürsel Liseler Arası Müzik Yarışmasında şarkılarını seslendiren öğrencilerden İrem Kala birinci, Ayça Bekçi ikinci ve Güneş Subaşı üçüncü oldu.
Karamürsel Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen yarışmada okullar performanslarını sergilediler.
Yarışmaya katılan öğrenciler yetenekleriyle dikkat çektiler, büyük alkış topladılar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.