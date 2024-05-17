“Erzurumlu Emrah” şiir ve türkülerle anıldı

SAMİMİ BİR ORTAM

Erzurum Radyosu saz sanatçısı ve Tasvire Güneş Ortaokulu Müzik öğretmeni Akif Akkurt ile eşi, Zafer Okulu müzik öğretmeni Işılay Cansu Akkurt’un söylediği türküler, topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz ve Sabahat Ulutaş’ın Erzurumlu Emrah’ın hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili yaptığı söyleşi, samimi bir ortamda gerçekleşti.

AKKURT ÇİFTİNDEN TÜRKÜLER

Topluluk üyelerinden Müfide Ecevit; “Mime Düştü”, Olcay Tokdemir; “Figanın Bülbülü”, Ömer Arslan; “Derman mı Kaldı”, Olcay Çelik; “Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi”, Adem Arı; “İmdat Eyler” şiirlerini okudular.

Çok sayıda şiir tutkunun katılım sağladığı organizasyonda Akif Akkurt ve eşi TRT Türkü yarışması solistlerinden Işılay Cansu Akkurt sırasıyla Aşkın Ezeli, Tutam Yar Elinden, Kömür Gözlüm, Bugün Sabah, Uykudan Uyanmış, Ağalar Gurbetten Geldim, Çığrışır Bülbüller, Feryâd Edersin ve Felek Çakmağı parçalarını seslendirdiler.

Kaynak: Haber Merkezi