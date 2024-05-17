Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Taşköprülüler Derneği’nin yapılan olağan genel kurulu sonunda başkan değişti, yeni dönem yönetimi belirlendi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir mask
Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir
Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN DEMİR’E GEÇTİ

Derince Taşköprülüler Derneği’nin Çınarlı Mahallesinde bulunan dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Avni Çağlar, yardımcılıkları da Dr. Metin Şentürk ile Arif Özcan yaptılar.

Kongrede 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Erhan Çiftçi, tekrar aday olmadı, başkanlık görevini Hayati Demir’e devretti. Demir, 3 yıl süreyle Taşköprülüler Derneği’nin başkanlığını yürütecek.

400 üyesi bulunan Derince Taşköprülüler Derneği’nin kongresini İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin, eski başkanlar Mustafa Ölmeztürk, Haşim Değirmenci, Nusret Özcan, Taşköprülü Pehlivan, halen Çınarlı Mahallesi Muhtarlığını yürüten Rıdvan Kara da çok sayıda üyeyle birlikte takip etti.

Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir

BAŞKANLAR VE DİVAN- Taşköprülüler Derneği’nde divanı oluşturan isimler eski başkan Erhan Çiftçi(ayakta sağda) ve yeni başkan Hayati Demir(ayakta solda) ile birlikte görülüyor.

Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir

KONGREYE KATILANLAR- Çınarlı Mahallesindeki Derince Taşköprülüler Derneği lokalinde gerçekleştirilen genel kurulu eski başkanlar ve üyeler takip ettiler.

Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir

YENİ YÖNETİM- Hayati Demir başkanlığında 3 yıl süreyle görevi yürütecek Derince Taşköprülüler Derneği’nin yeni dönem yönetimi birlikte.

Derince Taşköprülüler Derneği’nin yönetimi

YÖNETİM: Hayati Demir (Başkan), Halit Karakçı, Muhammet Fatih Yıldız, Süleyman Bozkurt, Ramazan Özcan, Selami Geçgin, Emrah Altın, Fuat Değirmenci, Mustafa Akgüneş, Emin Öztürk, Samet Doyran.

DENETİM: Erhan Çiftçi, Haşim Değirmenci, Rıdvan Kara.

# yeni, başkan, Derince, İzmit, yönetim

17 May 2024 - 16:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.659 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL