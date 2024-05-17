Derince Taşköprülüler’de yeni başkan Hayati Demir

BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN DEMİR’E GEÇTİ

Derince Taşköprülüler Derneği’nin Çınarlı Mahallesinde bulunan dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Avni Çağlar, yardımcılıkları da Dr. Metin Şentürk ile Arif Özcan yaptılar.

Kongrede 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Erhan Çiftçi, tekrar aday olmadı, başkanlık görevini Hayati Demir’e devretti. Demir, 3 yıl süreyle Taşköprülüler Derneği’nin başkanlığını yürütecek.

400 üyesi bulunan Derince Taşköprülüler Derneği’nin kongresini İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin, eski başkanlar Mustafa Ölmeztürk, Haşim Değirmenci, Nusret Özcan, Taşköprülü Pehlivan, halen Çınarlı Mahallesi Muhtarlığını yürüten Rıdvan Kara da çok sayıda üyeyle birlikte takip etti.

BAŞKANLAR VE DİVAN- Taşköprülüler Derneği’nde divanı oluşturan isimler eski başkan Erhan Çiftçi(ayakta sağda) ve yeni başkan Hayati Demir(ayakta solda) ile birlikte görülüyor.

KONGREYE KATILANLAR- Çınarlı Mahallesindeki Derince Taşköprülüler Derneği lokalinde gerçekleştirilen genel kurulu eski başkanlar ve üyeler takip ettiler.

YENİ YÖNETİM- Hayati Demir başkanlığında 3 yıl süreyle görevi yürütecek Derince Taşköprülüler Derneği’nin yeni dönem yönetimi birlikte.

Derince Taşköprülüler Derneği’nin yönetimi

YÖNETİM: Hayati Demir (Başkan), Halit Karakçı, Muhammet Fatih Yıldız, Süleyman Bozkurt, Ramazan Özcan, Selami Geçgin, Emrah Altın, Fuat Değirmenci, Mustafa Akgüneş, Emin Öztürk, Samet Doyran.

DENETİM: Erhan Çiftçi, Haşim Değirmenci, Rıdvan Kara.