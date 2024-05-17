KOTO’da Gayrimenkul Hukuku bilgilendirmesi

KATILIM YOĞUN OLDU

18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın, Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Usta, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyeleri Emine Nilay Özkan, Fatih Özcan, Komite Üyeleri Gökhan Demirci ve Hadiye Akkurt ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Murat Bolat ile Av. Esma Şengüler İnaltay katılımcılara önemli bilgiler verdi.

AKKURT: EMLAK SEKTÖRÜ HUKUK İLE İÇ İÇE

Komite Başkanı Osman Sağlık, komite çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, Komite Üyesi- gayrimenkul sektörü temsilcisi Hadiye Akkurt da toplantının sektör için önemine vurgu yaptı.

Emlak sektörünün hukuk ile iç içe ilerlediğini vurgulayan Akkurt, “Bu alanda faaliyet gösteren iş insanlarımızın yasa, mevzuat ve uygulamalarla ilgili tam bilgiye sahip olması sektörün geleceği adına büyük önem arz ediyor. Bilgilendirme seminerleriyle sektörümüzde yaşanabilecek hukuki riskleri minimize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi