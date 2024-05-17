KOTO’da Gayrimenkul Hukuku bilgilendirmesi

KATILIM YOĞUN OLDU
18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık’ın, Komite Başkan Yardımcısı Zeynep Usta, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyeleri Emine Nilay Özkan, Fatih Özcan, Komite Üyeleri Gökhan Demirci ve Hadiye Akkurt ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Murat Bolat ile Av. Esma Şengüler İnaltay katılımcılara önemli bilgiler verdi.
AKKURT: EMLAK SEKTÖRÜ HUKUK İLE İÇ İÇE
Komite Başkanı Osman Sağlık, komite çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, Komite Üyesi- gayrimenkul sektörü temsilcisi Hadiye Akkurt da toplantının sektör için önemine vurgu yaptı.
Emlak sektörünün hukuk ile iç içe ilerlediğini vurgulayan Akkurt, “Bu alanda faaliyet gösteren iş insanlarımızın yasa, mevzuat ve uygulamalarla ilgili tam bilgiye sahip olması sektörün geleceği adına büyük önem arz ediyor. Bilgilendirme seminerleriyle sektörümüzde yaşanabilecek hukuki riskleri minimize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.