17 May 2024 - 16:53 - Spor

Kullarspor’dan bir zafer daha

Küçük yaş gruplarında ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Kullarspor, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde U-16 yaş grubunda Türkiye’de son 20 takım arasına kalan Kullarspor, bu kez de U-15 yaş grubunda bunu başardı.