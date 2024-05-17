Kullarspor’dan bir zafer daha

DÜZCE’DE ŞAMPİYON OLDU
U-15 yaş grubunda ilimizi Düzce’de temsil eden Kullarspor, ilk gün İstanbul Fevzi Çakmakspor’u 2-0 yendi. İkinci gün Bolu 14 FK ile karşılaşan Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 4-1 üstünlük sağladı, grubunu birinci sırada tamamladı. Kullarspor, cuma günü Düzce’de Zonguldak Sarayspor ile finalde karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Kullarspor, 60.dakikada Arda Bayram’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Türkiye’de son 20 takım arasında girmeyi başardı. Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, “Bu başarıda emeği olan teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.