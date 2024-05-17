Bahçeşehir Koleji’nde 19 Mayıs coşkusu

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Kocaeli Bahçeşehir Koleji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşku ile kutladı. Konferans salonunda yapılan kutlamalarda öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Kutlama töreni öncesinde konuşan Kocaeli Bahçeşehir Koleji Lise Bölümü Müdürü Orçun Barış, “Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları olarak yorulsanız dahi durmayın beni takip edin. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar’ diyordu.



TÜRKİYE’NİN GELECEKTEKİ TEMEL TAŞISINIZ



Sevgili gençler, bugün 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından temeli atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çaremizin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugünde vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli irademizin yaşaması için hepimize özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere görevler düşmektedir. Unutmayın ki sizler Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız” ifadelerini kullandı.



GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI



Konuşmaların ardından Yağmur Beril Korutan, solo performansında şarkılar seslendirdi. Ardından Büyük Taarruzu anlatan kısa filim gösterimi yapıldı. Kutlama töreni Oratoryo performansı, KBK dans gösterimleri ile devam etti. Törende Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabı okundu. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında ödül alan öğrencilere ödülleri verildi. Tören hep birlikte ‘parla’ marşının söylenmesi ile son buldu.