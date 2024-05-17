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- Ekonomi

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Bugün açıklanan mayıs ayı piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yukarı yönlü güncellenirken, yıllık enflasyon beklentisi geriledi.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? mask
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Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi bugün açıklandı.

Ankete göre katılımcılar, mayıs ayı enflasyon beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,04'e yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında ise aylık enflasyonun yüzde 2,56 olarak gelmesi öngörüldü.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı.

Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı.

Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon mayısta yüzde 3,04, haziranda yüzde 2,56 olacak.

Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, temmuzda emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Nisan ayı verisine göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu.

Enflasyon anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı yüzde 9,1'a ulaşacak.

Yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20 olacak.

Zam oranına göre en düşük emekli maaşı 39 bin lirayı aşacak. En düşük memur emekli maaşı ise 16 bin liranın üzerine çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Zam

17 May 2024 - 17:24 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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