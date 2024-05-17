Doğalgaz borusu delindi: Sızıntı ekipleri harekete geçirdi

Olay, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekipler altyapı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu delindi. Borunun zarar görmesi neticesinde sızma meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine İZGAS, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gazı keserek bölgede çalışma başlattı.
Gazdan etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.