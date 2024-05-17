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17 May 2024 - 17:42- Spor G:

Yılmaz: Adaylığımı açıklamadım

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Kocaelispor’da yaklaşan kongrede aday olacağı iddia edilen Abdulkadir Yılmaz henüz adaylığıyla ilgili bir açıklama yapmadığını söyledi. Yılmaz, Salı günü kararını açıklayacağını ifade etti.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Yılmaz: Adaylığımı açıklamadım mask
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“YURT DIŞINDAYIM AÇIKLAMA YAPMADIM”


Kocaelispor’da iki farklı dönemde yönetim kurulunda yer alan ve 9 Hazirandaki kongre sürecinde başkanlığa adaylığı konuşulan Abdulkadir Yılmaz, henüz bir açıklama yapmadığını ifade etti. Genç iş adamı, “Yurt dışındayım, adaylıkla ilgili bir açıklamam olmadı. Birkaç kişiyle daha istişarem olacak ve Salı günü kararımı açıklayacağım” dedi.

# kocaelispor, ifade, yönetim

17 May 2024 - 17:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Fatih - Bu kim abi sabah erken kalkan başkan adayı olmasın vizyonu parası işi gücü olan aday olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 19:13
05

89 Ruhu - Bunlardan metelik çıkmaz...gelirlerse küme düşeriz... net

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 18:58
02

Körfezli Önder - Ben hep söylüyorum yazıyorum bu kongrede başka aday olmayacak bu başkan ve yönetimi devam edecek dua edelim de hiç olmazsa bu başkan ve yönetimi hiç olmazsa malum menejer tarık özaslan ile çalışmasınlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 18:02
01

Bir Dost - Aman abi...başka bir otobüsçü faciasını kaldıramayız... Doğru düzgün birisi gelsin başa lütfen

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 17:59
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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