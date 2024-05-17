Yılmaz: Adaylığımı açıklamadım

“YURT DIŞINDAYIM AÇIKLAMA YAPMADIM”
Kocaelispor’da iki farklı dönemde yönetim kurulunda yer alan ve 9 Hazirandaki kongre sürecinde başkanlığa adaylığı konuşulan Abdulkadir Yılmaz, henüz bir açıklama yapmadığını ifade etti. Genç iş adamı, “Yurt dışındayım, adaylıkla ilgili bir açıklamam olmadı. Birkaç kişiyle daha istişarem olacak ve Salı günü kararımı açıklayacağım” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Fatih - Bu kim abi sabah erken kalkan başkan adayı olmasın vizyonu parası işi gücü olan aday olsun
89 Ruhu - Bunlardan metelik çıkmaz...gelirlerse küme düşeriz... net
Cemaat - Seni seviyoruz ama aday olma reis
İsimsiz Şampiyon Ks - Daha güçlü başkan lazım.
Körfezli Önder - Ben hep söylüyorum yazıyorum bu kongrede başka aday olmayacak bu başkan ve yönetimi devam edecek dua edelim de hiç olmazsa bu başkan ve yönetimi hiç olmazsa malum menejer tarık özaslan ile çalışmasınlar
Bir Dost - Aman abi...başka bir otobüsçü faciasını kaldıramayız... Doğru düzgün birisi gelsin başa lütfen
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.