ÇAMLITEPESPOR’U YENDİ

Muhammet Çevik’in teknik adamlığını yaptığı Derince GB, küçük yaş gruplarında son yıllarda çok başarılı oluyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, U-17 Ligi’nde grubunu birinci sırada tamamladı, E Grubu’nun üçüncüsü Çamlıtepespor ile Play-Off’ta eşleşti. Cephanelik Stadı’nda oynanan Play-Off’un ilk tur maçında Derince GB, ilk yarıyı Ahmet Özer, Berkan Demir ve Gökalp Esmer’in attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. Kırmızı-Beyazlı ekip, ikinci yarıda Samet Çelik’in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Derince GB, ikinci turda Maltaspor ile eşleşti. Bu karşılaşma Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda 16.30’da başlayacak.