ÇAMLITEPESPOR’U YENDİ
Muhammet Çevik’in teknik adamlığını yaptığı Derince GB, küçük yaş gruplarında son yıllarda çok başarılı oluyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, U-17 Ligi’nde grubunu birinci sırada tamamladı, E Grubu’nun üçüncüsü Çamlıtepespor ile Play-Off’ta eşleşti. Cephanelik Stadı’nda oynanan Play-Off’un ilk tur maçında Derince GB, ilk yarıyı Ahmet Özer, Berkan Demir ve Gökalp Esmer’in attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. Kırmızı-Beyazlı ekip, ikinci yarıda Samet Çelik’in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Derince GB, ikinci turda Maltaspor ile eşleşti. Bu karşılaşma Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda 16.30’da başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.