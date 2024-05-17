Hereke Yıldızspor ilk turda elendi

Grubunu körfez GB’nin arkasından ikinci sırada tamamlayan Kırmızı-Yeşilli ekip, ilk turda Gebze Fener 41 Gücüspor ile karşılaştı. Tavşancıl Stadı’nda oynanan maçı Fener 41 Gücüspor 4-0 kazandı, ikinci tura adını yazdırdı.
GEBZESPOR TUR ATLADI
U-17 Ligi Play-Off’ta tur atlayan takımlardan biri de Gebzespor oldu. Mor-Beyazlı ekip, Dilovası Yıldızlarspor ile karşılaştı. Rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Gebzespor, bir üst tura yükseldi. Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanması gereken Beylikbağıspor-Çayırova Belediyeaspor maçı ise iptal oldu. Beylikbağıspor çekildiği için Çayırova Belediye Eğitimspor 3-0 hükmen galip geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.