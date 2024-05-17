Hereke Yıldızspor ilk turda elendi

Grubunu körfez GB’nin arkasından ikinci sırada tamamlayan Kırmızı-Yeşilli ekip, ilk turda Gebze Fener 41 Gücüspor ile karşılaştı. Tavşancıl Stadı’nda oynanan maçı Fener 41 Gücüspor 4-0 kazandı, ikinci tura adını yazdırdı.

GEBZESPOR TUR ATLADI

U-17 Ligi Play-Off’ta tur atlayan takımlardan biri de Gebzespor oldu. Mor-Beyazlı ekip, Dilovası Yıldızlarspor ile karşılaştı. Rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Gebzespor, bir üst tura yükseldi. Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanması gereken Beylikbağıspor-Çayırova Belediyeaspor maçı ise iptal oldu. Beylikbağıspor çekildiği için Çayırova Belediye Eğitimspor 3-0 hükmen galip geldi.