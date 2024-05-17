Kartepe, Körfez GB’ye fark attı

AHMET EFE’DEN ÜÇ GOL
U-17 Ligi’nde E Grubu’nu birinci sırada tamamlayan Körfez GB, D Grubu ikincisi Kartepe Belediyespor ile karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunda üstünlüğü ele geçiren Kartepe Belediyespor, Ahmet Efe’nin attığı gollerle rakibine 3-0 üstünlük sağladı. İkinci tura yükselen Kartepe Belediyespor, Gölcükspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.