KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Ahmet Fetgeri Aşeni, 9 Mayıs 1936 yılında TBMM’ne verdiği önerge ile “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamalarını öneren ve kabul ettiren spor yöneticisiydi. Ahmet İhsan Tokgöz ise Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurucu başkanı. Türkiye’de başarıyla yürütülen kurumların ve organizasyonların mimarları olan bu iki değerli spor adamının başarıları kabirleri başında anlatıldı. Etkinlik karanfil bırakma ve dualarla sonlandırıldı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.