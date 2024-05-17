Körfez’de minikler futbola doyurdu

ESENSPOR VE TÜTÜNÇİFTLİK KAZANDI
Körfez Esentepe Stadı’ndaki ilk maçta Tütünçiftlikspor ile Hereke Yıldızspor takımları kozlarını paylaştı. Tütünçiftlikspor’un minikleri rakiplerine 4-2 üstünlük sağladı. Ligin yeni takımı Körfez Kentspor ile Körfez Olimpikspor arasındaki maçta da çok büyük heyecan vardı. Körfez Olimpikspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Esenspor da İlimtepe GB ile oynadığı maçta rakibini 4-1 ile geçti. Körfez Atılımspor ile Körfez İlçe Birlikspor arasında oynanması gereken karşılaşmaya ise Körfez İlçesi Birlikspor takımı sahaya çıkmadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.