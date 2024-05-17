Körfez’de minikler futbola doyurdu

ESENSPOR VE TÜTÜNÇİFTLİK KAZANDI

Körfez Esentepe Stadı’ndaki ilk maçta Tütünçiftlikspor ile Hereke Yıldızspor takımları kozlarını paylaştı. Tütünçiftlikspor’un minikleri rakiplerine 4-2 üstünlük sağladı. Ligin yeni takımı Körfez Kentspor ile Körfez Olimpikspor arasındaki maçta da çok büyük heyecan vardı. Körfez Olimpikspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Esenspor da İlimtepe GB ile oynadığı maçta rakibini 4-1 ile geçti. Körfez Atılımspor ile Körfez İlçe Birlikspor arasında oynanması gereken karşılaşmaya ise Körfez İlçesi Birlikspor takımı sahaya çıkmadı.