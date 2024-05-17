17 May 2024 - 18:00- Spor

Mehmet Ali Kağıtçı’da minikler futbol şov

İlimizde futbolda en küçük yaş grubu olan U-11 Ligi’nde maçlar tüm heyecanı ile sürüyor. İlk kez resmi maçlarda forma giyen minik futbolcuların sahadaki performansı takdir görüyor. Perşembe akşamı da M.Ali Kağıtçı’da birbirinden zorlu maçlar vardı.