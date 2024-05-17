Mehmet Ali Kağıtçı’da minikler futbol şov

7 GOLLÜ MAÇI YEŞİLOVASPOR KAZANDI
U-11 D Grubu’na dahil maçlar M.Ali Kağıtçı ve Avni Kalkavan Stadı’ndaydı. Bu sahada oynanan maçta Yeşilovaspor, Marmara Gençlikspor’u 4-3 mağlup etti. Bu sahadaki diğer maçlarda 1937 Sekaspor, Güneşspor’u 4-0 yenerken fazla zorlanmadı. Kyödspor da Yuvam İzmitspor karşısında aynı skorla galip geldi. D Grubu’na dahil Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da Derince Gücüspor, İzmit Sanayispor’u 6-2 mağlup etmeyi başardı.
TOPLU SONUÇLAR
Güneşspor: 0 1937 Sekaspor: 4
Yuvam İzmitspor: 0 1937 Sekaspor: 4
Yeşilovaspor: 4 Marmara Gençlik: 3
Çayırtepe Gençlik: 2 Öncü Gençlik: 0
İzmit Sanayispor: 2 Derince Gücü: 6
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.