Ereğli mi, Vezirçiftliği mi?

MAÇ KAVAKLI STADI’NDA
Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Karamürsel Ereğlispor, grubunda Gölcük Dumlupınarspor ile şampiyonluk mücadelesi yapmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligi ikinci sırada bitirdi, Play-Off’ta Kullar Vezirçiftliğispor ile eşleşti. Kadrolarında Süper Lig ve 1.Küme tecrübeli oyuncuları bulunduran iki takım arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Gölcük Kavaklı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım ismini bir üst tura yazdıracak.
PAZAR GÜNÜ DE MAÇLAR VAR
2.Küme Play-Off’ta ilk tur maçları Pazar günü tamamlanacak. Pazar günü Cephanelik Stadı’ndaki maçta Gölcük Asarköyspor ile Uzuntarlaspor takımları karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Daha önce Derince Stadı’nda oynanacağı açıklanan Yenidoğanspor-Üçyoldoğuspor maçı ise İl tertip Kurulu tarafından Avni Kalkavan Stadı’nda alındı. Pazar günkü maç 14.00’de başlayacak.
2.KÜME PLAY-OFF’TA İLK TUR
MAÇLARININ PROGRAMI
18 MAYIS CUMARTESİ
Avni Kalkavan Stadı
15.30 Körfez Atılım-Yeşilovaspor
Cephanelik Stadı
17.00 Ç.Plajyolu-Turgutspor
Gölcük Kavaklı Stadı
17.00 Ereğlispor-Vezirçiftliğispor
Darıca Nene Hatun Stadı
17.00 Erbakan Gençlik-Çayırova Belediye Eğitim
19 MAYIS PAZAR
Cephanelik Stadı
15.00 Asarköyspor-Uzuntarlaspor
Avni Kalkavan Stadı
14.00 Yenidoğan-Üçyoldoğuspor
Darıca Nene Hatun Stadı
15.00 Mollafenari-Ç.Serhatspor
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.