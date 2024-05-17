Ereğli mi, Vezirçiftliği mi?

MAÇ KAVAKLI STADI’NDA

Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Karamürsel Ereğlispor, grubunda Gölcük Dumlupınarspor ile şampiyonluk mücadelesi yapmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligi ikinci sırada bitirdi, Play-Off’ta Kullar Vezirçiftliğispor ile eşleşti. Kadrolarında Süper Lig ve 1.Küme tecrübeli oyuncuları bulunduran iki takım arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Gölcük Kavaklı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım ismini bir üst tura yazdıracak.

PAZAR GÜNÜ DE MAÇLAR VAR

2.Küme Play-Off’ta ilk tur maçları Pazar günü tamamlanacak. Pazar günü Cephanelik Stadı’ndaki maçta Gölcük Asarköyspor ile Uzuntarlaspor takımları karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Daha önce Derince Stadı’nda oynanacağı açıklanan Yenidoğanspor-Üçyoldoğuspor maçı ise İl tertip Kurulu tarafından Avni Kalkavan Stadı’nda alındı. Pazar günkü maç 14.00’de başlayacak.

2.KÜME PLAY-OFF’TA İLK TUR

MAÇLARININ PROGRAMI

18 MAYIS CUMARTESİ

Avni Kalkavan Stadı

15.30 Körfez Atılım-Yeşilovaspor

Cephanelik Stadı

17.00 Ç.Plajyolu-Turgutspor

Gölcük Kavaklı Stadı

17.00 Ereğlispor-Vezirçiftliğispor

Darıca Nene Hatun Stadı

17.00 Erbakan Gençlik-Çayırova Belediye Eğitim

19 MAYIS PAZAR

Cephanelik Stadı

15.00 Asarköyspor-Uzuntarlaspor

Avni Kalkavan Stadı

14.00 Yenidoğan-Üçyoldoğuspor

Darıca Nene Hatun Stadı

15.00 Mollafenari-Ç.Serhatspor