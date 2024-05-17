Ç.Plajyolu-Turgutspor Cephanelik Stadı’nda

KÖRFEZ ATILIM-YEŞİLOVASPOR
2.Küme Play-Off’ta bir diğer heyecanda Körfez Atılımspor ile Yeşilovaspor arasındaki maçta yaşanacak. Ligde oynadığı son maçta Ç.Plajyoluspor ile 0-0 berabere kalıp, şampiyonluğu Maltaspor’a kaybeden Yeşilovaspor, 1.küme umutları Play-Off’a bırakmıştı. Körfez Atılımspor ile Yeşilovaspor arasındaki bu önemli buluşma Avni Kalkavan Stadı’nda olacak. Maçın başlama saati de 15.30 olarak açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.