Ç.Plajyolu-Turgutspor Cephanelik Stadı’nda

2.Küme Play-Off’ta bir diğer heyecanda Körfez Atılımspor ile Yeşilovaspor arasındaki maçta yaşanacak. Ligde oynadığı son maçta Ç.Plajyoluspor ile 0-0 berabere kalıp, şampiyonluğu Maltaspor’a kaybeden Yeşilovaspor, 1.küme umutları Play-Off’a bırakmıştı. Körfez Atılımspor ile Yeşilovaspor arasındaki bu önemli buluşma Avni Kalkavan Stadı’nda olacak. Maçın başlama saati de 15.30 olarak açıklandı.