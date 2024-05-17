Kandıra’nın minikleri kazandı

TAVŞANTEPE VE YENİ KOCAELİSPOR GALİP
Minikler C Grubu’na dahil diğer maçlarda ise çok büyük heyecan ve çekişme yaşandı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçlarda altyapısına çok büyük önem veren dört semt takımını karşı karşıya getirdi. Bu sahada oynanan ilk maçta Tavşantepespor, Yenişehirspor karşısında 2-1 galip geldi. Yeni Kocaelispor ile Maltaspor arasındaki maçta çok büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı aynı skorla 2-1 Yeni Kocaelispor takımı kazandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.