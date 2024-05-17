Kandıra’nın minikleri kazandı

TAVŞANTEPE VE YENİ KOCAELİSPOR GALİP

Minikler C Grubu’na dahil diğer maçlarda ise çok büyük heyecan ve çekişme yaşandı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçlarda altyapısına çok büyük önem veren dört semt takımını karşı karşıya getirdi. Bu sahada oynanan ilk maçta Tavşantepespor, Yenişehirspor karşısında 2-1 galip geldi. Yeni Kocaelispor ile Maltaspor arasındaki maçta çok büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı aynı skorla 2-1 Yeni Kocaelispor takımı kazandı.