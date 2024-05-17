İzmit'teki yemek şenliği erken bitti

Uluslararası Gastronomi Federasyonu’nun 9 Mayıs’ta başlayan Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’nin 19 Mayıs Pazar günü sona ereceği açıklanmıştı. Yöresel pek çok lezzetin İzmit Real AVM Otopark Alanı’nda Kocaelili vatandaşlarla buluşturulduğu şenlik sona ereceği tarihten önce bitirildi. Edinilen bilgilere göre, şenliğin yapıldığı Real AVM Otopark Alanı’nın kullanımına ilişkin İzmit Kaymakamlığı ile izin konusunda sıkıntılar yaşandı. Aşılamayan sıkıntılar sonrası şenlikte tezgâh açan esnaflar tezgâhlarını toplayarak şenliği sonlandırdı. İddiaya göre, Uluslararası Gastronomi Federasyonu, otopark alanı için kaymakamlığa gerekli ödemeyi yapmadı.