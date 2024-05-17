Üniversite öğrencileri Hat 73’te düzenleme istiyor

Öğrenciler 73 numaralı hat olan Arızlı-Umuttepe otobüs seferi ile ilgili şunları belirtti: “Biz Arızlı’da yurtta kalıyoruz. Sabah saatlerinde Umuttepe’ye giden 73 numaralı otobüs hattında sorun yaşıyoruz. Sadece hafta içi çalışan bu hatta haftanın en az 3 günü sorun oluyor. Bu sorun sebebiyle derslere geç kalıyoruz. Ben bir TIP öğrencisi olduğum için geç kaldığım derslerin bir telafisi olmuyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz.”