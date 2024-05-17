Şehir Hastanesi yolunda şerit çizgileri yenilenmeli

Sürücülerin Şehir Hastanesi’ne ulaşım için kullanılan yol için talebi var. Sürücüler, “Yolda bulunan şerit çizgilerinin silinmesi sebebiyle trafik kazası riski oluşuyor. Bu yol Kandıra Bağlantı yoluna kadar böyle devam ediyor. Kimsenin canı yanmadan gerekli önlemler alınmalı” sözleri ile şeritlerin yenilenmesini konusunda isteklerini dile getirdi.