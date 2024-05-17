Toplanmayan çöpler koku yapıyor

İzmit Belediyesi’nin bölgesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarı’nda çöplerin doluluğu dikkat çekiyor. Düzenli olarak toplanması gereken bu çöp kutuları toplanmadığında çevreye çok kötü bir koku yayıyor. Vatandaşlar ve esnafların oldukça şikayetçi olduğu bu konuda hakkında İzmit Belediyesi ekipleri çalışma yaparak vatandaşın şikayetlerine çözüm bulmalı.