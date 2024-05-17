Darıca Millet Bahçesi’ne yapılan kütüphane açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın açılışını yapması beklenen kütüphane içerisinde 160 kişilik çok amaçlı salon, 20 bin basılı yayın ile birlikte 28 bin e-kitap vatandaşların hizmetine sunulacak. Kütüphanede çocuklar için ayrı kütüphane ve oyun alanı da düşünülmüş. Ders çalışmaya gelen öğrenciler ücretsiz ikramlardan yararlanabilecek.