Duyarlı bir vatandaş bu konuda sitemini dile getirirken “ Gölcük D-130 Karayolu üzerindeki yaya geçidini motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da kullanıyor. Bu konuda denetim yapılmıyor mu? Kamera sistemi ile sadece hız denetimi mi yapılıyor?” ifadelerini kullanarak denetim yapılması için çağrıda bulundu.
17 May 2024 - 20:24- Perde Arkası Güncelleme:
Yaya geçidi çizgileri sadece yayaların geçmesi için çiziliyor!
Yaya geçidi çizgileri ‘bir cadde üzerinde yayaların yolun karşısına geçmesi için özel olarak işaretlenmiş bölüm’ anlamına geliyor. Gölcük’ten gelen ihbara göre bu ilçede yaya geçitleri sadece yayalar tarafından kullanılmıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cem41 - Golcukten başka aşağıya iniş yok ya 3 kilometre geri yada 3 kilometre ileri niye gitsin insanlar battı çıktı ŞARTTTTT
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.