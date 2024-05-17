Yaya geçidi çizgileri sadece yayaların geçmesi için çiziliyor!

Duyarlı bir vatandaş bu konuda sitemini dile getirirken “ Gölcük D-130 Karayolu üzerindeki yaya geçidini motosikletler ve üç tekerlekli araçlar da kullanıyor. Bu konuda denetim yapılmıyor mu? Kamera sistemi ile sadece hız denetimi mi yapılıyor?” ifadelerini kullanarak denetim yapılması için çağrıda bulundu.