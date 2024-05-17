Öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı kaydedildi.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.
Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.
Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dede - Mülakattan önce üniversiteye girişteki yüzdelik dilimleri sıraya konulmalıdır.ilk 40-50 bine girenle 250-300 bine giren aynı mı?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.