Bakan Göktaş: Çalışmalarımızın odağını aile kurumunun güçlendirilmesi oluşturuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ve gururu içinde olduklarını söyledi.

Türk Devletler Teşkilatının çatısı altında ilk Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, ev sahipliğini yaptıkları ve iki gün süren toplantılar neticesinde alınan kararların yer aldığı Bakanlar Bildirisi'ni hazırladıklarını belirtti.

Alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Devletler Teşkilatının hikayesi, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Mezopotamya'ya kök salmış bir destanın hikayesidir. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatını, aynı tarihi ve kültürü paylaştığımız, aynı kökten beslendiğimiz önemli bir aktör olarak görüyoruz. 15 yıl önce Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan bu teşkilat, bugün uluslararası arenada dikkatle takip edilen, güçlü ve saygın bir platform haline geldi. Bugün bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sunuyor. Eğitimden enerjiye, ulaştırmadan ticarete, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda kurulan işbirlikleriyle kilit bir rol üstleniyor. Teşkilatımızın çatısı altında bir araya gelen ülkelerin liderleri tarafından yakın takip edilen tüm bu çalışmalar, Türk dünyasının ortak menfaatlerine hizmet ediyor."

"Türk Dünyası Yüzyılı"

Bu anlayışın birbirine kardeş olan ülkelerin iyi ve kötü günde bir olma arzusunu güçlendirdiğine dikkati çeken Göktaş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, sadece " Türkiye Yüzyılı" olarak değil, aynı zamanda "Türk Dünyası Yüzyılı" yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletin şefkat eli olduklarını vurgulayarak, "Kimin ihtiyacı varsa oradayız, ihtiyaç duyan herkesin haklarını savunmakla mesulüz. Ülke olarak sosyal politika anlayışımız da ihtiyacı olanlara anında ve yerinde hizmet sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi 'Aileye sahip çıkmak, insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır.' Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatının çalışma alanlarına sosyal politikanın eklenmesi önerisinde bulunduk. Bugünkü toplantımız, bu girişimlerimizin güzel bir sonucudur." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı mutluluk, sevinç, birliktelik anlamına gelen aile müessesesini, Türk aile yapısını güçlendirmek amacıyla düzenlediklerini dile getiren Göktaş, "Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla düzenledikleri toplantıyı, özellikle "Uluslararası Aile Günü" olarak kabul edilen 15 Mayıs haftasında gerçekleştirdiklerini aktardı.

İkinci toplantı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde

Bakan Göktaş, toplantı sonucunda imzaladıkları bildiriyle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak çalışmalar yürütmek için somut bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiride tüm bireylerin mutluluğu ve refahı açısından sağlıklı bir aile yapısının koruyucu rolünü bir kez daha vurguladık. Çalışmalarımızın odağını aile kurumunun güçlendirilmesi, aileyi geliştirme odaklı proje ve programların uygulanması oluşturuyor. Ayrıca, aileyi tehdit eden dijital, ekonomik ve sosyal risklere karşı ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi yer alıyor. Her yıl gerçekleştireceğimiz bu toplantının ikincisine Azerbaycan'ın ev sahipliği yapması konusunda mutabık kaldık. Güçlü toplumların, güçlü ailelerden inşa edileceğine inanıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz toplantının ilkinin aile kurumunun ve değerlerinin korunması olmasını ayrıca önemsiyoruz. Karakter ailede gelişir, kimlik ailede inşa edilir. Sağlıklı iletişim aile bireylerinden edinilir, aile bağlarıyla kurulan ilişkiler toplumun geneline sirayet eder."

Güçlü aile bağlarının toplumsal dayanışmayı artırdığını vurgulayan Göktaş, ailelerin bu dayanışma ve milli şuur bilinciyle ülkelerin karşılaşabileceği maddi ve manevi zorlukları aşmasında kilit rol oynadığının altını çizdi.

Göktaş, "Türkiye olarak, bu anlayıştan hareketle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da aile kurumunun önemine dikkat çekiyoruz. Türkiye olarak, aileyi özenle korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki gün önce açıkladığımız, Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu amacımız doğrultusunda hedefler belirlediğimiz stratejik bir belgedir." diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk olan bu eylem planıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarına yepyeni bir boyut kazandırdıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda nesiller arası iletişim ve dayanışmanın artırılması, dinamik genç nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Aileyi, tüm bireyleriyle her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Belirlediğimiz eylemlerle ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Ailenin güçlenmesi demek, kadının ve çocuğun güçlü bireyler olarak toplumda var olması demektir. Bu anlamda Eylem Planı'mız, aile ve ailenin tüm bireyleri düşünülerek büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' anlayışıyla çalışmalarımızı büyük bir motivasyonla yürütmeye devam edeceğiz."

Filistin'e destek mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Filistin'de ailelerin parçalandığı bir zamana şahitlik ettiklerini belirterek, " İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda çocuk, kadın, on binlerce Gazzeli aile şehit edildi, yüzlercesi yok oldu. İsrail'in 6 aydır şiddetini artırarak sürdürdüğü işgaller karşısında, Gazzeli kardeşlerimizi güçlü kılan Filistin davasına olan inançlarıdır. Biz de Türkiye olarak, bu haklı davanın destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşam hakkını yok sayan, aileleri yok eden, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivilleri mağdur eden anlayışa, bütün dünyayı, Türkiye gibi sağlam bir tavır almaya çağıran Bakan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletlerimiz arasındaki işbirliğini, Türk dünyasının ortak mirasını bizden sonraki nesillere aktarmayı, dünya barışı adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Atalarımızın da söylediği gibi 'Ailede birlik varsa hazineye ihtiyaç yoktur ve ailenin huzuru yurdun huzurudur.' Yer ve gök şahittir, aynı anneden, aynı babadan, hepimiz bir atadan, karındaşız, kardaşız, kardeşiz. Yer ve gök şahittir, biz büyük bir aileyiz."

Öte yandan, törende "Ailemiz İstikbalimiz" adlı video ile "Destanların Dansında" adlı dans gösterisi ve Türk Devletleri Teşkilatı tanıtım filmi seyredildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Özbekistan Sosyal Koruma Ulusal Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov, Kazakistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Koruması Bakan Yardımcısı Nazgül Sagindykova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkmenistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova ve Macaristan Sosyal İşlerden Sorumlu Müsteşarı Atilla Fülöp katıldı.

Kaynak: AA