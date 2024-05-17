Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 May 2024 - 19:23- Ekonomi G:

Bakan Şimşek: En büyük önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En büyük önceliğimiz, vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: En büyük önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında yaptığı konuşmada, tarım sektörünü güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.

Bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değinen Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek." diye konuştu.

"Tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli"

Bakan Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Çiftçilere, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden Hazine olarak finansman desteği sağladıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlanan bütün bu kredilerin gerektirdiği faizin, yani 100 liralık faizin yaklaşık yüzde 70'ini Hazine olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü bir finansman desteği veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat arttı ama verilen kredi miktarı da 38 kattan fazla artmıştır. Hiçbir sektöre bu boyutlarda finansman desteği, kredi desteği sağlanmıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum; tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor bu. Çünkü tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli."

"Sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yeni teknolojileri güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin tarımda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağa, tarımsal sulamaya, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine ve üretimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinde de çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Az önce değerli Tarım ve Orman Bakanımız da vurguladı. İklim değişikliği artık gezegenimiz için bir realitedir. Bunu dikkate almamız lazım ve tarımda şoklara dayanıklılığı arttırmayı önemsiyoruz. Bunun için de sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını da güçlü bir şekilde destekliyoruz."

"Programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz"

Bakan Şimşek, geçen eylül ayında açıklanan ekonomi programının başarıyla devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım; geçen eylül ayında açıkladığımız ekonomik istikrar ve reform programını başarıyla yürütüyoruz. Güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın finansmanına erişimi ve çok uygun koşullarla şirketlerimizin finansmana erişimi arttı. Merkez Bankamızın son 1,5 ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdi. Dolayısıyla ciddi sonuçlar almaya başladık. Ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz."

Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini kaydederek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# hafta, yeni, Türkiye, recep tayyip erdoğan, tasarruf

17 May 2024 - 19:23 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.659 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mazlum - aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş.....................

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 20:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL