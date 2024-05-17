24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet ve asayişin temini, kamu vicdanının rahatlatılması, toplumda güvenlik algısının olumlu yönde oluşturulması ve suç korkusunun azaltılması amacıyla, aranma kaydı bulanan şahısların yakalanması yönelik yapılan faaliyet kapsamında; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 24 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.