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İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde bulunan Eş-Şuut Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü mask
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre,  İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı çevresini roketlerle hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin orta kesimindeki Eş-Şuut Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 56 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

# İsrail

17 May 2024 - 21:44 - Dünya --- Okunma

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