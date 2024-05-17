İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı çevresini roketlerle hedef aldı.
Saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Refah kentinin orta kesimindeki Eş-Şuut Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'deki katliamı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 56 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.