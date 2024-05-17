Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu coşkuyla yapıldı

KÖRFEZ’DE KARŞILANDILAR

Saat 11.00’da Selanik’te başlayan koşunun törenine Tekirdağ Valiliği de katılım sağladı. Tekirdağ’ın Malkara İlçesi üzerinden başlayan koşuda atletler bu sabah 07.45’te İstanbul’da Taksim’e ulaştılar. Atletler aldıkları bayrak ve topraklarla öğleden sonra saat 15.00 sularında şehrimize geldiler. Atletler Körfez ilçesinden İzmit’e doğru giriş yaptığı sırada Binali Aslan’ın başkanı olduğu Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcuları tarafından Körfez’de karşılandı. Atletler İzmit çıkışında Kocaeli Gençlik Spor Müdürlüğü’nün atletlerine bayrak ve toprağı teslim etti. İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü Kulüp Başkanı Rıdvan Doğan yaptığı açıklamada 16 Mayıs Perşembe günü İpsala da Ulu Önder Atatürk’ün evinde aldığımız toprak İle 54 saat gibi kısa zamanda 737 km koşarak 18 Mayıs Akşam Saat 18.30 da Ankara ulaşacağız. 19 Mayıs günü Ankara da Anıt Kabir Komutanlığı’na teslim edeceğiz bu kutsal emanetleri den sonra dönüş yapacağız. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederim koşan arkadaşlarıma ariyetten teşekkür ederim ayaklarına sağlık” dedi.