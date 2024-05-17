18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağı açıklandı.
Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.