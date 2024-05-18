Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

Rusya 2022 yılından bu yana savaşta olduğu Ukrayna’yı vurdu.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine güdümlü bombalarla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov’a uzun süredir saldırılar düzenleyen Rus güçleri, sivil ve enerji altyapılarını da hedef alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova'yı şehri enkaza çevirmeye çalışmakla suçlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin ziyaretinin son gününde Rus basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve Ukrayna’nın Harkov bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek, "Harkov’u ele geçirme planımız yok." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.