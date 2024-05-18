ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'e belli büyüklükteki bombaların yer aldığı bir sevkiyatın durdurulmasının ABD-İsrail ilişkilerine olumsuz bir etkisinin olmadığını savunan Kirby, bu sevkiyatın geçici olarak askıya alındığını ve sevkiyatla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

Kirby, "Biz sadece 900 kiloluk bombaların sevkiyatını askıya aldık ancak diğer silahlar ve savunma destekleri ABD'den İsrail'e akmaya devam ediyor. İsrail savunmasız bırakılmıyor. İsrail şu anda benzer askeri kabiliyetlere ve stoklara sahip durumda ve olmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'la ilgili duruşunun açık olduğunu kaydeden Kirby, İsrail'in bu bölgeye büyük bir saldırı düzenlememesi konusunda net olduklarını ifade etti.

BIDEN YÖNETİMİ KAPSAMLI REFAH SALDIRISINA KARŞI

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu.

Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA