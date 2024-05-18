Son sözü "Anne beni bir şey ısırdı" oldu: 5 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi.
Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürülmesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.
Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.
Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.