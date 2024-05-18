Dokuzlar ile Ercan arasında İzmit düellosu...

DOKUZLAR, TASARRUF ELEŞTİRİSİ YAPTI

AK Parti ve CHP İzmit İlçe Başkanları arasında yaşanan düellonun ilk fitilini, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar yaktı. Dokuzlar, tasarruf ettiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilk meclis toplantısında 170 milyon TL kredi yetkisi aldığını açıklamış, “İzmit’i batırmaya devam ediyorlar” demişti.

ERCAN: DOKUZLAR, BELEDİYENİN SİTESİNİ TAKİP ETSİN”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar’ın açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, yanıt verdi. Ercan, “ Tasarrufun da, halk adına siyasetin de belediyeciliğin de ne olduğunu anlamak için sosyal medyayı değil İzmit Belediyesi’nin internet sitesini de takip ederek bitirilen ve henüz devam eden projelere göz atmalı” demişti.

DOKUZLAR: İHANET ÇEMBERİNDE SEN VAR MISIN?

Ercan’ın bu açıklamasına Halil Dokuzlar sosyal medya üzerinden ikinci kez yanıt verdi. Dokuzlar, “Sevgili Gökhan’cım, sen bana tavsiye vereceğine ve cevap yetiştirme telaşı içine gireceğine belediye başkanınızın yolun ortasında bağıra bağıra söz ettiği ihanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun, bunu açıkla. Bu ihanet çemberi nedir, kimlerdir, belediye başkanınız kimden hesap soracaktır bunu aydınlat. Sonuçta kendisiyle ilgili merak edilen bütün sorulara senin cevap verdiğini görüyoruz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek de artık senin görevindir, bekliyoruz...”

ERCAN’DAN VİDEOLU YANIT!

Dokuzlar’ın yanıtına CHP’li Ercan, bu kez yazılı diyaloğa girmeyerek, TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Güldür Güldür Show’da Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı “Eşofmanlı Şevket Hoca” videosunu paylaştı. Ercan paylaşımında “Seçimi kaybeden Sayın Dokuzlar, Sen anlat biz gülümseyelim” yanıtı verdi. İki ilçe başkanı arasındaki bu tatlı söz düellosu bakalım nereye kadar gidecek.