Büyükşehir’den sürücülere hizmet kalitesi eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 2 bin 590 sürücüye eğitim verildi.

HEDEF YOLCU MEMNUNİYETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek, sürücü personeli ve yolcu memnuniyetini arttırmak, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve toplu taşımada hizmet kalitesini arttırmak için 2007 yılından bu yana düzenli aralıklarla eğitimler veriliyor.

EĞİTİM KONULARI

Sürücülere sürücü yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konularında eğitim veriliyor. Yılbaşından bu yana Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmit’te 1058, Gebze’de 1532 sürücüye eğitim verdi.

Kaynak: BÜLTEN