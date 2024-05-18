Kocaelili Müteahhitler buluştu... Keleş: Müteahhitler Odası kurulmalı

İNŞAAT MALİTLERİ ÇOK ARTTI

Kocaeli Müteahhitler Birliği, yaşanan zorlu süreci değerlendirmek için bir araya geldi. Üyelerin de katıldığı kahvaltılı toplantıda sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları paylaştı. Müteahhitler toplantıda şu sorunları tartıştı; “Son dönemlerde, ara eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İnşaat maliyetlerinde kontrolsüz bir artış var ve devam ediyor. Resmi kurum harçları aşırı yükseldi. İşçilik maliyetleri inşaat maliyetlerinin de çok üzerinde artış gösteriyor.

ÇATI KATLARI İPTAL EDİLDİ

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Kocaeli’de yapılan inşaatlarda çatı katları iptal edildi. Ticari finansmana erişemiyoruz. Konut kredilerine getirilen sınırlama ve kredi faizlerinin yüksekliği, konut satışlarının her geçen gün düşüş gösteriyor. İnşaat maliyetlerinde en büyük paya sahip olan ve yüzde 40’lara dayanan arsa maliyetleri düşürülüyor. Kamuya iş yapan firmalarımızın aldıkları fiyat farklılıklarına rağmen enflasyonun altında kalarak zor duruma düşüyor.

KELEŞ; MÜTEAHHİTLER ODASI KURULMALI

Kahvaltılı toplantıda tüm üyelerin görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Keleş, şunları söyledi; “ Türkiye’de müteahhitlik sektörü büyük bir sektör ve sorunları da çok büyük. Sektörün kendi yapısal alt yapısı yeterli olmadığından sorunlar kendi içinde çözümleyemiyor. Barınma sorunu, kira artışları, ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm projeleri gibi acil çözüm bekleyen sorunların çözümünde müteahhitler odasının kurulmasının artık elzemdir” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Toplantıda kentsel dönüşüm projelerine de değinen Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü, “Kocaeli’mizde önümüzdeki günlerde kentsel dönüşüm projeleri hızlanacak. Müteahhitler olarak önceliğimiz boş arsalarda konut üretimi yerine sunulacak teşvik ve imkânlar ile kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek, ayrıca bilgi birikim ve sermayemizi bir araya getirerek bu yönde çalışmalara güçlü katkı sunmak olacaktır” ifadelerini kullandı.