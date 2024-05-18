Sedaş uyardı: 8 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 18 Mayıs 2024 Cumartesi, günü Kocaeli’nin Kandıra, Gölcük, Gebze, Çayırova, Kartepe, İzmit, Darıca, Derince ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|60102
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI
|ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|18.05.2024
|09:30
|17:30
|60031
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAKESE, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ÜĞÜMCE
|AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, CUMHURİYET CD., ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK.
|18.05.2024
|09:00
|15:00
|60045
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNTARLA
|405., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, ÇAMKONAK CD., D-100 KARAYOLU
|18.05.2024
|09:00
|14:00
|60046
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNTARLA
|335., 335. SK., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT CD.
|18.05.2024
|14:00
|17:00
|60048
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK
|4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALI ISLAM, ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANIT SK., ASALET SK., AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ SK., DAMLALI, DAMLALI SK., DARICA SK., DENİZ SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGİ SK, FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZI YASIN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜZ, GÜZ SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARACA SK., KARAGÖZ SK., KARAYAZI SK., KARAYEL SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., LEYLEK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIHRAP, MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ÖZCAN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜLKÜ SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD.
|18.05.2024
|09:00
|12:00
|60082
|KOCAELİ
|İZMİT
|KULFALLI
|AŞAĞIPINAR SK., ERENLER, ERENLER SK., KULFALLI, KULFALLI CD., OKUL SK., PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK.
|18.05.2024
|09:00
|17:00
|60084
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3213., 3278., MANDRA CD.
|18.05.2024
|09:00
|17:00
|60085
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, ÖZGE SK., ŞİLE CD.
|18.05.2024
|15:00
|17:00
|60086
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|AŞIROĞLU CD., ÇEVRE SK., DİLARA SK., ILKE, İŞLEK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., MEVLÜT SK., MUCIZE, MUCİZE SK., NACI KUNT CD., NACİ KUNT CD., SERGEN SK., TALİP SK., TUZLA, ÜMİT SK.
|18.05.2024
|09:00
|14:00
|60087
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU
|1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, POLATKAN, POLATKAN CD.
|18.05.2024
|09:00
|15:00
|60100
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÖKÇEÖREN
|ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK
|18.05.2024
|09:00
|17:00
|59772
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY
|ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII
|18.05.2024
|09:00
|15:30
|59994
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY
|1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER, ZAFER CD., ZORLU CD.
|18.05.2024
|09:00
|17:00
|59998
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|269, 3301., 3313., 3315., 3317., 3340., 3341., 3344, 3344., 3360. SK., 3401., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3428., 3442., 3442. SK., 3446., 3806., 3810, 3814., 3816., 3817., 3830, 3840., 3841, 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4013. SK., 4020, 4035., 4040., 4043., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 431, 4320, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4336, 4436, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY FATIH, ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DOSTLAR SK., DÖNER SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESEN SK., EVREN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK CD., GÜLBEN SK., KABACA CD., KADILLI CUMHURIYET, KAHYA SK., KANARYA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KORUCU SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MANOLYA SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MOLLA FENERI, MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞİLE CD, TAVŞANLI YOLU CD., UĞUR SK., UYGUN SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZEMZEM SK.
|18.05.2024
|09:00
|09:30
|60000
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|1, 2424. SK., 3020. SK., 3304., 3318., 3327., 3341. SK., 3343., 3354., 3361., 3363., 3402, 3411. SK., 3425., 3427., 3431., 3442, 3804., 3811., 3812., 3813., 3820., 3820. SK., 3821., 3850., 4012. SK., 4036., 4038., 4041., 4043. SK., 4305., 4308., 4321., 4321. SK, 4330, 4334. SK., 4337., 4426. SK., 4429., 4434., 4438, 4440, AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ANKARA, ANKARA CD., BALKAN SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FATİH, FETİH SK., GARİPLER SK., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KOVALI SK., MENEKŞE SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, ONUR SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE CD., YEDIYER, YENİ ÇEŞME SK.
|18.05.2024
|12:30
|13:00
|60002
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4404, 4409., 4452., 4453., BARIŞ SK., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, ŞİMŞEK SK., YAĞMUR SK.
|18.05.2024
|09:00
|13:00
|60006
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4432., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK
|18.05.2024
|13:00
|13:30
|60009
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI
|HAMİDİYE SK.
|18.05.2024
|13:00
|17:00
|60011
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4433., 4433. SK.
|18.05.2024
|16:30
|17:00
|60012
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|MADEN CD., YEŞİL SK.
|18.05.2024
|13:00
|17:00
|60014
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DURU SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KOYUNCU, LEYLA, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK.
|18.05.2024
|09:30
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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