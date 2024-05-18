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Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri ile ilgili valilikte bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim müdürleri ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Yavuz, “Üç yıl sürecek olan tasarruf tedbirleri kapsamında sabırlı bir yaklaşım sürdürmeliyiz” dedi.

Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz mask
Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz
Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz
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YÖNETİCİLER KATILDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri ile ilgili valilikte bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Valilik Akçakoca Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Vali Yavuz, toplantıda ayrıca orman yangınları, kamuda vatandaşa yönelik tutum ve davranış konularını da ele aldı.

Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz

KOCAELİ OLARAK EMEK VERECEĞİZ

Vali Yavuz, resmi gazete yayımlanan tasarruf tedbirleri konusunda şu bilgilendirmelerde bulundu: “Bildiğiniz gibi Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Bu noktada bizde Kocaeli olarak emek vermemiz, gerekli çalışmaları hassasiyetle yapmamız gerekiyor. Herkes üzerine düşen çalışmaları yaptıktan sonra ortaya koyacağımız gayretle hep birlikte daha güzel günleri getireceğiz. Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz.

YAPTIĞIMIZ İYİLİK BİZE DUA OLARAK GERİ DÖNEK

Kamuda vatandaşla diyaloğun önemine değinen Vali Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:  “Birlikte bu şehrin yükünü alırken daha dikkatli, daha tedbirli olacağınıza da gönülden inanıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesi noktasında bizden talebi olan insanlarla kurulacak içten ve samimi diyaloglar, onun yerine kendimizi koyarak yaptığımız davranışlar elbette bize dua olarak geri dönecektir. Sizden isteğim ve ricam o ki: bir vatandaşımız geldiğinde tebessümle bakarak, dinleyerek ve sabır göstererek bu yaklaşımı sürdürelim”

Vali Yavuz, valilikte tasarruf tedbirlerini anlattı: Sabırlı bir yaklaşımı sürdürmeliyiz

ORMAN YANGINLARI CİDDİ BİR FELAKETTİR

Toplantıda Orman yangınlarına da değinen Vali Yavuz, yangınlara sebep olacak her türlü girişimin karşısında olduklarını ve yangınlarla mücadele kapsamında alınacak önlemleri şu sözlerle anlattı: “Yakın zamanda ilan edeceğimiz tarihten itibaren belirli alanlara orman giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Bunu yapmak zorundayız çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber maalesef orman yangınları ciddi bir çevre felaketine dönüşüyor. Dahası yabani hayat çok ciddi etkileniyor, hayvanlar yanarak can veriyor. Yine itfaiyecilerimiz, ormancı kardeşlerimiz hayatlarını kaybediyor. Biz başka yatırım ve hizmetlere harcayacağımız paraları orman yangınlarıyla mücadele ve açtığı yaraları sarmak için harcıyoruz.

ORMANLIK ALANA GİRİŞLERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Biz ormana harcayacağımız bu paraları da eğitime, sağlığa harcasak olmaz mı? Yapacağımız şey şu; iğneli yapraklı orman yangını riski bulunan yerlerde ormanlara girişi yasaklayacak, belli alanlara da kısıtlamalar uygulayacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de JÖH’lerimiz, PÖH’lerimiz sahada olacak, orman muhafaza memurlarımız, zabıtalarımız diğer personelimizle birlikte ormanlarımıza sahip çıkacak. Özellikle tarla temizliği yapan, ot temizliği yapan, anız benzeri yakanları yakaladığımızda gerekli adli ve idari işlemleri gerçekleştireceğiz. Kontrolsüz bir şekilde ormanlık alanlara girişlere müsaade etmeyeceğiz.” diyerek bugüne kadar yapılan özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 May 2024 - 09:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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