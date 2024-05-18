Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 May 2024 - 10:16- Asayiş G:

Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de bir kadın, 15 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu kocasının evini yaktı. Kadın evi yaktıktan sonra kapının önündeki merdivenlere oturarak yangını izledi.

Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
+9
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yangın, İzmit ilçesi Yenimahalle Ayaz Sokak’ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ay önce evlenen İbrahim Bıyıkoğlu (62) ile S.B. (39) arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. Çiftin anlaşamaması üzerine Bıyıkoğlu 5 gün önce avukatları aracılığı ile boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde kadın evin 3. katında kalırken, kocası ise 2. katında kalmaya başladı. Bugün ise iddiaya göre, eşyalarını toplayan S.B., evi ateşe vererek kapının önünde oturdu. O anları gören Bıyıkoğlu ve gelini yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken kadın gözaltına alındı. S.B.’nin hazırladığı eşyaları da istemesi üzerine polis ekipleri onları da aldı.

Yangın sebebiyle 3. katın tamamı yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı

"ZATEN ‘EVİ YAKACAĞIM’ DEMİŞ VE NİTEKİM DE YAKTI"

Yaşananlara ilişkin konuşan İbrahim Bıyıkoğlu, "Avukatımla bir hafta önce konuştum. Eşimin psikolojik dengesinin bozuk olduğunu söyledim. 'Kadını evden uzaklaştırın, onu istemiyorum' dedim. 3-4 kere karakolluk olduk. Pazartesi gidip boşanma davası açtım, avukatlara, 'kadını evden uzaklaştırın' dedim. Tekrar karakola gidip kadını evden uzaklaştırmaları için talepte bulundum ama savcının kararı olduğu için bir şey yapamayacaklarını söylediler. 'Kadının psikolojik sorunları var, korku içinde yaşıyorum, Kadını bana bilerek verdiler' dedim. Evlenmeden önce ablası bana, '4 ay sonra gör, seni rahatsız edecek, onun yanında duramayacaksın' dedi. 4 ay sonra gerçekten de sorunlarımız başladı. Rahmetli eşimle 30 yıl yaşamadığım sorunu 15 aylık evliliğimde yaşadım. Tahammülüm kalmadı, çocuklarım huzursuz oldu, onların üzerlerine yürüdü. Gelinime şiddet uyguladı. Küfürler, hakaretler ediyordu. Mahalleye rezil olduk. S.B. benim ikinci eşim, 15 ay önce evlendik. 15 ay ben bu kadının kahrını çektim ama ne çektiklerimi gel de bana sor. Zaten 'evi yakacağım' demiş ve nitekim de yaktı. Yangın başladığı esnada eşyalarını hazırladığını ve dışarı çıktığını gördüm. Psikolojim bozuldu" dedi.

Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı

Kaynak: İHA

# İzmit, VAR, hafta, sevk, polis

18 May 2024 - 10:16 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.973.374 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL