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18 May 2024 - 10:51- Gündem G:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 19 Mayıs ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükakın, “19 Mayıs ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 19 Mayıs ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” mask
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GENÇLİĞİN RUHUNU DİRİLTEN BİR ZAFER

Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelerde yer verdi; “Aziz vatanımızın kalbinde her yıl 19 Mayıs'ta tarifsiz bir coşku ve heyecan yaşandığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,  “19 Mayıs’ı gençlik ruhunu dirilten bir zaferin kutlandığı, umutların yeşerdiği bir gün olarak her yıl aynı ruhla yeniden yaşıyoruz.

GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Tarihimizden aldığımız bu ulvi ruh ile geleceğe emin adımlar ile yürüyoruz. 1919 yılında, yurdun dört bir yanında Türk milleti yokluklar içindeyken, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla birlikte umutların yeşerdiğini kaydeden Başkan Büyükakın, mesajına şöyle devam etti; ”O gün, işgal altındaki bir ülkenin halkının yeniden ayağa kalkışının ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı oldu.

GENÇLER, ÜLKENİN HAZİNESİDİR

Bugün, 19 Mayıs'ı anlamak, gençliğe olan inancımızı ve güvenimizi pekiştirmektir. Gençlik, her daim bir ülkenin en kıymetli hazinesi olmuştur. Onların dirayeti, azmi ve enerjisi, ülkemizi daha ileriye taşımada en büyük gücümüzdür. Bu nedenle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgiye aç, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

GENÇLERE SESLENDİ

19 Mayıs, gençlerimize yeni ufuklar açma cesareti ve inancı aşılar. Bu anlamlı günde, gençlerimize sesleniyoruz: Gelecek sizin ellerinizde. Sizler, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek olan liderlersiniz. Ülkemizin değerlerine sahip çıkın, bilgiyle donanın ve her zaman doğru olanın yanında durun. Unutmayın ki; 19 Mayıs ruhu her zaman sizinle birlikte, yolunuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde şehit ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs'ın coşkusu ve heyecanıyla, geleceğe doğru birlikte yürümeye devam edelim. Gençlik ruhu hiç solmasın, umutlar hiç tükenmesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

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18 May 2024 - 10:51 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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