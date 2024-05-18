Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.