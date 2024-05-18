Bakan Tunç: 9’uncu yargı paketi taslağımızı Meclisimizin takdirlerine sunacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen "3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda konuştu. Yargının daha da hızlandırılması konusunda yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Tunç, 9. yargı paketi taslağını da TBMM'nin takdirlerine sunacaklarını belirtti.

Bakan Tunç, "Asıl önemli olan, ülkemizin darbe anayasasından kurtulup demokratik, sivil, katılımcı bir anlayışla hazırlanacak yeni anayasayla Türkiye Yüzyılı'na ve Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başlarken darbe ve vesayetçi ruhtan kurtulmuş bir anayasayla yola devam etmek. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir uzlaşma da gerçekleşir ve ülkemizin yüksek standartlı demokrasi yolundaki adımları hızlanarak devam eder." dedi.

Kaynak: AA