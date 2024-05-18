Başkan Çiftçi’den 19 Mayıs mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi; “19 Mayıs 1919, ulusumuzun yeniden doğuşunun ilk adımını attığı gün olarak, tarihimizde çok büyük bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir” diyerek attığı ilk adım, “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla, zaferle taçlanan büyük bir mücadeleye dönüşmüştür. 19 Mayıs'ta Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Anadolu’da dalga dalga yayılarak Türk milletinin bağımsızlık ve istikbal uğruna neler yapabileceğinin tüm dünyaya gösterdiği gün olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 105 yıl önce Samsun’da yaktığı istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır.

“GENÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Atatürk’ün dediği gibi bütün ümidimiz gençlerdedir. Gençlerimizin ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek, en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN