MHP Kızılcahamam'da kampa girdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kızılcahamam kampı Ülkücü Şehitler Anıtı'nın ziyaret edilmesiyle başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anıta karanfil bıraktı, hayatını kaybeden ülkücüler için dua okudu.
Devlet Bahçeli, oturumlar öncesi yapacağı açılış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Oturumlarda yerel seçim sonuçları tüm boyutlarıyla ele alınacak. Akademisyenler kentsel dönüşüm, doğal afetlerle mücadele alanlarında sunumlar yapacak. "Üretken Belediyecilik" başlığıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesi değerlendirilecek.
218 belediye başkanının katıldığı MHP'nin Kızılcahamam kampı yarın sona erecek.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.