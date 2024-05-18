Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk

AK PARTİ’DE ÖNEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında Maide Restoran’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleşen açıklamaya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemirü ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İl Başkanı Şahin Talus, yurtdışında olması sebebiyle programa katılamadı. Kocaeli teşkilatları, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de en başarılı teşkilatlar arasında yer aldı. Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 13 belediyenin 10’u AK Parti tarafından kazanıldı.

BEŞ İSİM TOPLANTIYI YÖNETTİ

Toplantı heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Engin Güzel, İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan tarafından oluştu.

MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLDUK

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren İl Başkanvekili ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “Kocaeli’de çok yoğun bir kampanya süreci yaşadık. Tüm teşkilatlarımız sahadaydı. Çalışmalarımızın karşılığı olarak Kocaeli Büyükşehir ve 9 ilçemizde seçimi önde tamamlayarak milletimizin teveccühüne layık olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yürüyüşümüz çok güçlü şekilde devam ediyor. Milletimizin mesajını analiz etmek ve eksiklerimizi gidermek adına değerlendirmelerimizi yaptık. Seçim sonuçlarını masaya yatırarak buradan çıkan konular üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz.”