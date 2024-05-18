Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İl Başkanvekili ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan toplantının açılış konuşmasında, “Kocaeli’de çok yoğun bir kampanya süreci yaşadık. Tüm teşkilatlarımız sahadaydı. Çalışmalarımızın karşılığı olarak Kocaeli Büyükşehir ve 9 ilçemizde seçimi önde tamamlayarak milletimizin teveccühüne layık olduk.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk mask
Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk
Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK PARTİ’DE ÖNEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında Maide Restoran’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleşen açıklamaya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemirü ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İl Başkanı Şahin Talus, yurtdışında olması sebebiyle programa katılamadı. Kocaeli teşkilatları, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de en başarılı teşkilatlar arasında yer aldı. Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 13 belediyenin 10’u AK Parti tarafından kazanıldı.

Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk

BEŞ İSİM TOPLANTIYI YÖNETTİ

Toplantı heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Engin Güzel, İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan tarafından oluştu.

Alper Doğan: Büyükşehir ve 9 ilçede teveccühe layık olduk

MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLDUK

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren İl Başkanvekili ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “Kocaeli’de çok yoğun bir kampanya süreci yaşadık. Tüm teşkilatlarımız sahadaydı. Çalışmalarımızın karşılığı olarak Kocaeli Büyükşehir ve 9 ilçemizde seçimi önde tamamlayarak milletimizin teveccühüne layık olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yürüyüşümüz çok güçlü şekilde devam ediyor. Milletimizin mesajını analiz etmek ve eksiklerimizi gidermek adına değerlendirmelerimizi yaptık. Seçim sonuçlarını masaya yatırarak buradan çıkan konular üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

# Türkiye, Kocaeli, başkan, Büyükşehir, tahir büyükakın, recep tayyip erdoğan, hizmet, ilçe

18 May 2024 - 11:37 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.973.374 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL