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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 May 2024 - 12:08- Siyaset G:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kocaeli ziyaretinde yerel seçim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kocaeli Teşkilatının AK Parti'nin itici gücü olduğunu belirterek, "AK Parti'nin itici gücü olan Kocaeli teşkilatımızın yapılmış yerel seçimde ortaya koyduğu gayret ve başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Teşkilat üyelerimize teşekkür etmek için geldik" dedi.

Yavuz Solmaz
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz" mask
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz"
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz"
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AK PARTİ’DE ÖNEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında Maide Restoran’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleşen açıklamaya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İl Başkanı Şahin Talus, yurtdışında olması sebebiyle programa katılamadı. Kocaeli teşkilatları, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de en başarılı teşkilatlar arasında yer aldı. Kocaeli’de 12 ilçe ve büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 13 belediyenin 10’u AK Parti tarafından kazanıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz

BEŞ İSİM TOPLANTIYI YÖNETTİ

Toplantı heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Engin Güzel, İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Alper Doğan tarafından oluştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz

MİLLETİMİZİN NE DEDİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün sizlerle 31 Mart seçimleri ile ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Yerel seçimlerin üzerinden 1.5 ay geçtiğini unutmayacağız. Sandıkların açıldığı andan itibaren sonuçları okuyan ve bu sonuçları milletin emri olarak görerek yeni dönem için bir yol haritası varsa o yol haritasını reel bir bakış açısıyla görmeye gayret ediyoruz. Erdoğan, “Beklentimiz sandıkta çıkandan daha ileri düzeydeydi. Vatandaşımız milletimizin sandıkta bize ne söylemek istediğini anladık ve bu uyarıyı aldık. Bu milletimizin bize talimatıdır.” deyişi bu konuda milletimizin ne dediğinin önemseyişinin bir anlamıdır diye düşünüyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz: “AK Parti Kocaeli Teşkilatının başarısına ve gayretine teşekkür ediyoruz

KOCAELİ AİLESİNE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN DE GELDİK

Teşkilatlarımızla görüşme yapacağız ama bunun dışında tek tek görüşmemiz gereken kardeşlerimiz varsa da tek tek görüşeceğiz. Buraya gelmemizin tek nedenini 31 Mart yerel seçimi olduğunu söylersem hata yapmış olurum. AK Parti’nin itici gücü olan Kocaeli teşkilatımızın yapılmış yerel seçimde ortaya koyduğu gayretten ötürü de ana kademe ve büyük Kocaeli ailesine teşekkür etmekte buraya gelişimizin sebepleri arasındadır. Bundan sonra da yapacağımız işlerin yol arkadaşlığı kavramının saflarını sıklaştırmak istiyoruz.

TÜRKİYE GENELİNİN KOCAELİ’YE YANSIYAN BOYUTU VAR

Bu seçimde kazanamayan kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bu kardeşlerimiz de bu seçim sonucundan elde edilmiş tecrübe ile yeni sürecin önemli aktörleri olacaklar. Bu uğurda verdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik etmek burada bulunuşumun sebeplerinden sayılabilir. Kocaeli’miz seçim kazandığımız ama beklediğimiz sonucu da almadığımız, daha iyi sonuçlar almamız gerektiği halde Türkiye genelinde beklediğimiz sonucun alamayışımızın Kocali’ye bir yansıyan bir boyutu da var.

TELAFİ MİLLETİMİZİN TALEP EDECEĞİ ŞEYLER İLE OLACAK

Bunların telafisi de milletimizin bizden talep edeceği şeyler ile olacak. Sandığa gitmeyip oy kullanmayan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizim incinmişinkilerin telafi edilmesi gerekiyor. Hepinizin ülkemizin geleceği için verdiğimiz büyük mücadelemiz çökmesin. Bu coğrafyada parlayan bir ülke haline gelmiş olan ülkemizin gelecekte daha da belirleyici bir güç haline gelmesi için verilmiş olan bu mücadelede Allah hepimizi muvaffak etsin diyorum.”

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18 May 2024 - 12:08 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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