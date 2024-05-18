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Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı

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Büyükşehir Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına yönelik Seka Kamp alanında Engelsiz Bahar Şenliği düzenledi.

Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı mask
Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı
Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı
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Hayata geçirdiği pek çok proje ile tüm engelleri aşan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 -16 Mayıs Engelliler Haftasına yönelik Engelsiz Bahar Şenliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivite yoluyla rehabilite olması, yeni neslin ebeveynleriyle ve akranlarıyla birlikte bahar ayını karşılayabilmeleri için etkinliklerle dolu şenlik programı hazırladı. Bahar Şenliği engellilere yönelik çeşitli aktiviteler yer aldı. Bahar şenliğine Sivil toplum kuruluşları, Özel Eğitim Okulları, Dernekler ve özel gereksinim bireyler ve ailelerden oluşan 1200 kişi katıldı. Şenlikte, özel bireyler ilgi alanlarına göre eğlenceli atölyelere katılarak oldukça keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı

HAYATA RENK KATARAK ENGELLERİ AŞABİLİRİZ

Oyun alanları özel çocuklarda; özyönetim, problem çözme, karar verme, liderlik, sorumluluk alma, yardımlaşma, paylaşma, eğlenme, işbirliği yapma ve takım olma ruhunu gelişimini sağlıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bahar Şenliği etkinliği ile özel çocukların içedönük olmaktan kurtulmaları, birbirleriyle ve ebeveynleriyle kaynaşması amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Aynı zamanda özel çocukların hayatına renk katarak engellerin aşılabildiğini gösteren etkinlikte; sokak oyunları, yöresel ikramlar, geleneksel alan oyunları, şişme oyun grupları, müzik grubu ile coşku dolu geçti. Engelli bireyler için nefes aldıkları ve şarkılar söyleyip dans ederek eğlendikleri bir gün oldu.

Engelsiz Bahar Şenliğinde engeller aşıldı

ÇEŞİTLİ OYUNLAR VE ATÖLYELERLE DOLU BAHAR ŞENLİĞİ

Bahar Şenliğinde Şişme oyun Grupları ile penaltı kalesi, Basketbol, Sokak Oyunlarından İstop, İp Atlama, Yağ Satarım Bal Satarım, Sandalye ve halat çekme yarışmaları yer adı. Ayrıca Müzik Öğretmeni Mustafa İşitmezoğlu ile özel gereksinimli Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim grubu, Eren Karalı Rap Dinletisi, Emirhan Bülbül Kemençe Dinletisi, Saz Dinletisinin yanısıra çocuk zumbası, bedenden oyuna isimli oyun oynandı. Bu şenlikte yok yok atölye çalışmalarında yüz boyama, hint kınası, kağıt katlama, bez çanta boyama, yapıldı. Bahar Şenliğinde özel bireylerin yeteneklerini keşfedip, sergiledikleri sportif faaliyetleri de yer aldı; masa tenisi, bilek güreşi, geleneksel okçuluk, eğlenceli atletizm. Etkinlik süresince hediyelik eşyalar ve dondurma, pamuk şeker, Osmanlı macunu, patlamış mısır, limonata ekmek arası ikram edildi.

Kaynak: BÜLTEN

# sosyal, Büyükşehir, Kocaeli, yeni

18 May 2024 - 12:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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